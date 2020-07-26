Полина Гагарина после развода выглядит как тростинка

Певица сильно похудела

Полина Гагарина опубликовала свежие фотографии и видео у себя в Instagram. Певица сильно похудела. Когда-то она весила 80 килограммов, а теперь в это трудно поверить.

Исполнительница сильно комплексовала из-за лишнего веса, но ей всё-таки удалось сбросить почти 30 килограммов. Секрет похудения кроется в высокой физической активности и правильном питании.

Личный фитнес-тренер разработал для Гагариной специальный комплекс упражнений. Делает она их под весёлую музыку.

Певица назвала пять продуктов, которые помогли ей побороть лишний вес. Это – вода, овощной салат, бурый рис, морепродукты и яблоки.

Не так давно 33-летняя артистка разошлась с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. От переживаний певица похудела ещё больше и выглядит как тростинка, пишет kp.ru.

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