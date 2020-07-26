Мухич из "Полицейского с Рублёвки" снова набрал вес

Роман Попов прибавил 10 килограммов

Исполнитель роли капитана Мухича в сериале "Полицейский с Рублёвки" снова поправился. Роман Попов совсем недавно хвастался тем, что ему удалось сбросить 40 килограммов, но во время режима самоизоляции артист заметно прибавил в весе.

Всему виной – пассивный образ жизни на карантине. А как результат – плюс 10 килограммов. Артист признался, что много времени проводил на кухне.

"Я очень люблю готовить мясо. Возможно, бекон или какое-то блюдо с мясом и овощами. Мое коронное - это стейки", - рассказал Попов изданию "СтарХит".

Роману Попову 35 лет. Он стал популярен после выступлений в Клубе весёлых и находчивых. Большой успех в шоу-бизнесе ему принёс сериал "Полицейский с Рублёвки". Артист счастлив в браке: жена Юлия подарила ему троих детей.

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