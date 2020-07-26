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В центре Берлина внедорожник влетел в толпу прохожих

14:55
  • воскресенье
  • 26 июля 2020

Есть пострадавшие

Семь человек пострадали в результате аварии в центре Берлина. На перекрёстке водитель внедорожника не справился с управлением, машина вылетела на тротуар и протаранила находившихся там пешеходов. Один из них оказался зажат между днищем автомобиля и асфальтом.
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Сейчас шесть человек находятся в больнице, трое - в тяжёлом состоянии. Травмы получил и водитель - мужчина 24 лет.

Полиция выясняет, находился ли он под воздействием алкоголя или наркотических веществ. Версию теракта правоохранители не подтверждают, сообщает "ТВ Центр".

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