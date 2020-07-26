Самые зрелищные кадры главного морского парада в честь Дня ВМФ

Военный смотр принимал Владимир Путин

В России традиционно чествуют тех, кто защищает морские рубежи нашей страны. От Камчатки до Балтийска в последнее воскресенье июля отмечают День Военно-Морского флота.

Центром торжеств стал Санкт-Петербург. Грандиозный парад, в котором приняли участие представители всех флотов и флотилии, принял верховный главнокомандующий Владимир Путин. Масштабные действия развернулись сразу в двух акваториях.

Самые зрелищные кадры главного морского парада страны – в репортаже Анны Пешехоновой (смотрите видео).

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