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"Будьте осторожны!": Ивлеева сообщила о заражении коронавирусом

14:35
  • воскресенье
  • 26 июля 2020

Её муж тоже болен COVID-19

Известная телеведущая Анастасия Ивлеева и её муж, рэпер Элджей заразились коронавирусом. "Мой муж и я, заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!", - написала Ивлеева у себя в Instagram. Другие подробности она пообещала рассказать позже.
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Элджей опубликовал копию результатов анализов. "У меня корона, значит, я король. А если я король, значит, у нас есть будущее", - написал рэпер.

Ранее коронавирусом переболели исполнители Лев Лещенко, Стас Михайлов, Игорь Николаев, Анита Цой; актрисы Ольга Куриленко и Жанна Болотова; писатель Борис Акунин.

По данным на 26 июля, в мире заразились новым китайским вирусом 16 миллионов человек. Больше всего больных в США – более четырёх миллионов. В России с начала пандемии выявлено 812 тысяч заболевших, в Москве – 237 тысяч.

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