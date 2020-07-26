Как отличить грипп от коронавируса?

У них разные симптомы

Врачи предупредили россиян о разных первых симптомах гриппа и коронавируса. Обычно грипп начинается более остро, его главные симптомы – высокая температура, слабость в теле и ломота в мышцах, сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва" представитель московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

У коронавируса вначале проявляются потеря вкуса и обоняния. Если такие симптомы присутствуют, то с большой долей вероятности человек заразился COVID-19. Также среди первых признаков болезни – сыпь на коже и дерматоз.

По данным на 26 июля, в мире заразились новым китайским вирусом 16 миллионов человек. Больше всего больных в США – 4 миллиона 178 тысяч. В России с начала пандемии выявлено 812 тысяч заболевших, в Москве – 237 тысяч.

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