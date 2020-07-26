ДНР и ЛНР объявили о бессрочном прекращении боевых действий

Перемирие должно вступить в силу 27 июля

Власти самопровозглашённых республик Донбасса заявили о полном и бессрочном прекращении боевых действий на линии разграничения с 27 июля.

Ранее, 22 июля Контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе.

В частности, в них содержится запрет на наступательные действия и ведение огня, сообщает РИА Новости.

Украинская сторона также обязалась прекратить огонь, но соответствующих заявлений из Киева пока не прозвучало.

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