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ДНР и ЛНР объявили о бессрочном прекращении боевых действий

15:11
  • воскресенье
  • 26 июля 2020

Перемирие должно вступить в силу 27 июля

Власти самопровозглашённых республик Донбасса заявили о полном и бессрочном прекращении боевых действий на линии разграничения с 27 июля.
Сделано заявление о вхождении ДНР и ЛНР в состав России

Ранее, 22 июля Контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе.

В частности, в них содержится запрет на наступательные действия и ведение огня, сообщает РИА Новости.

Украинская сторона также обязалась прекратить огонь, но соответствующих заявлений из Киева пока не прозвучало.

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