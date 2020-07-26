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Российский флот усилят гиперзвуковым оружием

15:57
  • воскресенье
  • 26 июля 2020

Моряки получат также 40 новых кораблей

Российский флот получит новое гиперзвуковое оружие. Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей моряков будут достигаться благодаря внедрению передовых цифровых технологий и самых эффективных средств обороны. Об этом на главном морском параде в Санкт-Петербурге заявил верховный главнокомандующий Владимир Путин.
Путин обошёл на катере парадную линию кораблей на рейде Невы

Ударные гиперзвуковые комплексы не будут иметь аналогов в мире, подчеркнул президент. Кроме того, флот получит беспилотные подводные аппараты, а в 2020 году в состав ВМФ России войдут 40 новых кораблей.

В своем поздравительном слове президент отметил, что уровень оснащённости флота постоянно растёт и он достойно выполняет самые сложные задачи.

26 июля, в День ВМФ в Петербурге прошёл военно-морской парад. Его принимал Владимир Путин. На параде также присутствовал министр обороны Сергей Шойгу. Морские смотры прошли во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и в Севастополе.

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