ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Детский лагерь под Астраханью закрыли из-за вспышки коронавируса

19:09
  • воскресенье
  • 26 июля 2020

Заболели сотрудники учреждения

У сотрудников детского лагеря "Астраханские зори" выявлен коронавирус. Лагерь недавно открылся после смягчения ограничительных мер.
В Центре подготовки космонавтов произошла вспышка коронавируса

Пять работников учреждения заболели коронавирусом, все они помещены в изолятор. У заболевших нет клинических симптомов COVID-19.

Лагерь пришлось закрыть. Весь персонал и находившиеся в лагере дети осматриваются специалистами Приволжской и Камызякской районных больниц, сообщает ГТРК "Лотос".

По последним данным, в Астраханской области выявлено 4 405 инфицированных коронавирусом, это один из самых низких показателей по России. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 812 тысяч заражённых.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи в защитном костюме
Врачи в защитном костюме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.