Детский лагерь под Астраханью закрыли из-за вспышки коронавируса

Заболели сотрудники учреждения

У сотрудников детского лагеря "Астраханские зори" выявлен коронавирус. Лагерь недавно открылся после смягчения ограничительных мер.

Пять работников учреждения заболели коронавирусом, все они помещены в изолятор. У заболевших нет клинических симптомов COVID-19.

Лагерь пришлось закрыть. Весь персонал и находившиеся в лагере дети осматриваются специалистами Приволжской и Камызякской районных больниц, сообщает ГТРК "Лотос".

По последним данным, в Астраханской области выявлено 4 405 инфицированных коронавирусом, это один из самых низких показателей по России. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 812 тысяч заражённых.

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