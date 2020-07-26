Летнее тепло вернётся в Москву в конце июля

Воздух прогреется до 29 градусов

Летнее тепло вернётся в Москву на следующей неделе. После небольшого похолодания в столице снова будет по-летнему жарко.

Начиная с понедельника, температура будет постепенно подниматься. 27 июля ожидается 24-26 градусов, 28 июля потеплеет до 28-ми, а в среду, 29 июля воздух в Москве прогреется до 29 градусов, сообщает Гидрометцентр.

Жаркая погода способствует возникновению грозовых фронтов. Дожди с грозами не исключены 27 июля.

В конце недели снова незначительно похолодает: ожидается от 19 до 24 градусов.

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