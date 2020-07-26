ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Летнее тепло вернётся в Москву в конце июля

18:10
  • воскресенье
  • 26 июля 2020

Воздух прогреется до 29 градусов

Летнее тепло вернётся в Москву на следующей неделе. После небольшого похолодания в столице снова будет по-летнему жарко.
В Москве тепло и сыро: синоптики пообещали дожди

Начиная с понедельника, температура будет постепенно подниматься. 27 июля ожидается 24-26 градусов, 28 июля потеплеет до 28-ми,  а в среду, 29 июля воздух в Москве прогреется до 29 градусов, сообщает Гидрометцентр.

Жаркая погода способствует возникновению грозовых фронтов. Дожди с грозами не исключены 27 июля.

В конце недели снова незначительно похолодает: ожидается от 19 до 24 градусов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Отдых горожан в парке
Отдых горожан в парке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.