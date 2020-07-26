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В Туве перевернулся автобус с пассажирами: погиб 5-летний ребёнок

17:20
  • воскресенье
  • 26 июля 2020

ДТП произошло из-за превышения скорости

В Туве перевернулся микроавтобус с пассажирами. Пострадали девять человек, один ребёнок погиб.
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ДТП произошло на трассе Кызыл – Эрзин. В машине находились 10 человек, в том числе – дети без специальных удерживающих устройств, сообщает ТАСС.

В местном МВД сообщили, что за рулём микроавтобуса была женщина, а в салоне ехали с отдыха на озере Чагытай девять человек, в том числе, шестеро детей. 

Не исключено, что автобус перевернулся из-за превышения скорости. На месте аварии работают полиция и следователи.

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