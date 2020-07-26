Первые кадры с места смертельной аварии под Кызылом

В ДТП погиб ребёнок

Очевидцы публикуют видео с места ДТП на трассе Кызыл – Эрзин в Туве. Там перевернулся микроавтобус с десятью пассажирами. В аварии пострадали девять человек, погиб пятилетний ребёнок.

Известно, что в салоне микроавтобуса находились дети без специальных удерживающих устройств.

Не исключено, что автобус перевернулся из-за превышения скорости.

На кадрах видно, что машина серьёзно пострадала: у неё выбиты стёкла, повреждён кузов. На месте аварии работает экипаж ДПС.

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