ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Первые кадры с места смертельной аварии под Кызылом

17:46
  • воскресенье
  • 26 июля 2020

В ДТП погиб ребёнок

Очевидцы публикуют видео с места ДТП на трассе Кызыл – Эрзин в Туве. Там перевернулся микроавтобус с десятью пассажирами. В аварии пострадали девять человек, погиб пятилетний ребёнок.
В Туве перевернулся автобус с пассажирами: погиб 5-летний ребёнок

Известно, что в салоне микроавтобуса находились дети без специальных удерживающих устройств.

Не исключено, что автобус перевернулся из-за превышения скорости.

На кадрах видно, что машина серьёзно пострадала: у неё выбиты стёкла, повреждён кузов. На месте аварии работает экипаж ДПС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия ДТП с участием микроавтобуса в Тыве
Последствия ДТП с участием микроавтобуса в Тыве
Последствия ДТП с участием микроавтобуса
Последствия ДТП с участием микроавтобуса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.