Путин напомнил Зеленскому о выполнении Минских соглашений

Президенты России и Украины поговорили по телефону

Владимир Путин назвал постановление Верховной рады Украины о местных выборах противоречащим Минским соглашениям. Президент России заявил об этом во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны сообщает пресс-служба Кремля.

Во время беседы также была выражена серьёзная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений Минских соглашений и необходимости его пересмотра.

Российский лидер напомнил Зеленскому о необходимости выполнения Киевом взятых на себя обязательств. Позиция украинского президента о безальтернативности достигнутых договорённостей должна найти своё подтверждение в реальных действиях киевских властей, сказал Владимир Путин.

На этой неделе российский МИД назвал принятое Радой решение о проведении местных выборов фактическим выходом из Минских соглашений. Закон, принятый украинским парламентом, не подразумевает проведение голосования на неподконтрольных Киеву территориях, что противоречит Минским соглашениям.

Напомним, что президенты России и Украины встречались один раз, это было в декабре 2019 года в Париже в рамках переговоров Нормандского формата. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии договорились, что следующая встреча может состояться только в том случае, если Киев сделает первые шаги по выполнению Минских соглашений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"