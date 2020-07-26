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56-летняя Лолита сделала заявление о шестом браке

19:48
  • воскресенье
  • 26 июля 2020

Певица снова собралась замуж

Лолита собралась замуж. 56-летняя артистка призналась, что вновь готова к замужеству. У певицы появился новый ухажёр, имя его она пока не раскрывает. Известно лишь, что мужчина неплохо зарабатывает и он на восемь лет младше Лолиты.
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"Кипятком друг от друга не писаем, нам же не по 18 лет. И бабочки в животе - это вредно. Я без бабочек уже. Но если позовёт замуж - пойду", - приводит слова Лолиты издание "СтарХит".

Первым мужем Лолиты был актёр Александр Беляев, молодые прожили в браке три года – с 1984 по 1987. С Виталием Милявским, чью фамилию носит сейчас Лолита, она заключила фиктивный, как она сама утверждает, брак в 1987 году.

Третий супруг Лолиты – певец и шоумен Александр Цекало – выступал с ней в кабаре-дуэте "Академия". Их семейные отношения длились 12 лет. В 2004 году Лолита вышла замуж за бизнесмена Александра Зарубина и прожила с ним пять лет.

Пятый муж Лолиты – теннисист и фитнес-тренер Дмитрий Иванов. Певица вышла за него замуж десять лет назад, в этом году союз распался.

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