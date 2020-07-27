Уголовный кодекс предложили пополнить новой статьей

Ежегодно бюджет теряет около 58 миллиардов рублей

Новая статья "Налоговое мошенничество" может появиться в Уголовном кодексе России.

"Актуален вопрос о совершенствовании уголовного законодательства. У нас с коллегами идет дискуссия, чтобы предложить законодателю ввести новый состав преступления. Но этот вопрос пока обсуждается, и говорить что-то конкретно по нему рано", - заявила зампредседателя СКР Елена Леоненко.

Сейчас к налоговым преступлениям относятся четыре статьи Уголовного кодекса и мошенничество. Над новой статьей работают Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и СКР, РИА Новости.

Леоненко добавила, что чаще всего налоговые преступления совершаются в области строительства и торговли. Больше всего – в Москве и Московской области. Из-за налоговых преступлений бюджет России теряет около 58 миллиардов рублей.

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