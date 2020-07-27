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Названа болезнь, которая в 12 раз повышает риск смерти при COVID-19

08:25
  • понедельник
  • 27 июля 2020

Она вредит иммунной системе

Специалисты Калифорнийского университета установили, что люди с сахарным диабетом тяжелее переносят коронавирусную инфекцию, чем другие пациенты. Они в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации и в 12 раз чаще умирают от COVID-19. 

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Профессор Пракаш Дидваньи рассказал, что у диабетиков ослаблен иммунитет, поэтому их организму тяжело бороться с вирусом. Специалист посоветовал людям с диабетом регулярно проверять уровень сахара в крови, чаще ходить к врачу, вести активный образ жизни и высыпаться. 

Как пишет MedicalXpress, диабет - это второе заболевание из списка тех, которые усугубляют состояние человека с COVID-19. Первое место занимают сердечно-сосудистые заболевания. 

По последним данным, свыше 16 миллионов человек по всему миру заразились коронавирусом, более 652 тысяч скончались.

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