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Центр "Вектор" приступает к клиническим испытаниям вакцины

08:17
  • понедельник
  • 27 июля 2020

Препарат введут десяти добровольцам

Новосибирский  научный центр "Вектор" - разработчик одной из российских вакцин против коронавирусной инфекции - приступает к клиническим испытаниям.

Новый препарат введут десяти добровольцам в возрасте от 18 до 30 лет. Позже к ним присоединятся ещё 300 испытателей, в их числе и сами сотрудники "Вектора", передает "ТВ Центр".

Между тем, во многих регионах России продолжают снимать ограничительные меры, введённые в период пандемии коронавируса. В Петербурге  сегодня возобновляют работу  рестораны, аквапарки, открываются частные музеи и торговые центры. В Пензенской области открываются детские образовательные учреждения и летние лагеря отдыха, могут принимать гостей пансионаты, санатории, дома отдыха.

Тем временем, российские военные медики приступили к работе в Бишкеке, где ситуация с COVID-19 резко ухудшилась. Они уже осмотрели 70 пациентов  госпиталя, в том числе четверых человек, которые находятся в тяжёлом состоянии. Для оказания помощи Киргизии отправлены 6 бригад наших медиков со всем необходимым оборудованием.

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