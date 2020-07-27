Военным Донбасса запретили использовать оружие

ДНР и ЛНР приготовились ввести полное и бессрочное прекращение огня

В Донецкой и Луганской народных республиках заявили, что готовы ввести в понедельник полное и бессрочное прекращение огня. Соответствующие приказы издали управления Народной милиции ДНР и ЛНР.

Там сообщили, что всем военнослужащим с 27 июля запрещено использование вооружения, включая стрелковое. Приказ доведён до всех подразделений. Командиры провели инструктаж личного состава, передает "ТВ Центр".

На минувшей неделе контактная группа в Минске согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Они предусматривают запрет наступательных и диверсионных действий, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населённых пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.

Предыдущее соглашение действовало с 21 июля прошлого года. Как заявляли в самопровозглашённых республиках, за год украинские силовики нарушили перемирие около четырёх тысяч раз.

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