Первый случай COVID-19 в Северной Корее опровергли

Перебежчик из Южной Кореи не болел коронавирусом

Количество выявленных носителей коронавируса в мире превысило 16 миллионов человек. В лидерах по-прежнему США и Бразилия. Из первой десятки стран с наибольшим числом заболевших выпали практически все государства Европы. При этом сама европейская статистика сильно лучше не стала, просто ухудшилась американская.

Вот уже который месяц подряд США находятся на первом месте в мире и по количеству заболевших коронавирусом - уже свыше 4 миллионов человек, и по летальным исходам - более 146 тысяч погибших. Инвесторы опасаются, что еще чуть-чуть и COVID-19 не позволит экономике страны восстановиться: во многих штатах работа бизнеса по-прежнему ограничена, количество безработных растет. В Бразилии, которая на втором месте в мире после США, под два с половиной миллиона заболевших. Ситуация настолько серьезная, что власти Рио-де-Жанейро решили даже отменить традиционные новогодние празднования. На главном пляже города – Капакабана – в ночь с 31декабря на 1 января неизменно собираются около 3 миллионов человек.

Зато Европа после длительного карантина начинает отрываться. Париж гуляет на полную мощь и без масок наслаждается открытыми ресторанами, забитыми под завязку. Хотя после тринадцати недель спада количества случаев заболевания коронавирусом на этой неделе вновь отмечается рост. В среднем ежедневно выявлялось более одной тысячи больных коронавирусом. В итальянской Вероне, на одной из самых грандиозных оперных площадок в мире, вновь зазвучала музыка. В Великобритании открываются стадионы и спортивные арены. В воскресенье лондонский "Овал" приветствовал тысячу фанатов крикета. Впервые с начала карантина людям массово разрешили поболеть за любимую команду.

При таком серьезном внутреннем послаблении ограничений власти Великобритании вновь ввели двухнедельный карантин для всех прибывающих из Испании. Причина в том, что в этой южной стране зафиксировано увеличение числа инфицированных на протяжении последней недели. Накануне в Испании было выявлено 2200 новых случаев. Местные власти признают: после смягчения ограничений в стране действительно зафиксированы 224 локальные вспышки. Однако, в целом ситуация под контролем.

"Испания - безопасная страна. Как и в других европейских странах, в Испании есть повторные вспышки. Но половина новых случаев - это люди без симптомов заболевания. Сейчас наши усилия сосредоточены на том, чтобы добиться, чтобы британские власти могли исключить из карантинных мер Балеарские и Канарские острова", - говорит глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая.

Франция также попросила своих граждан воздержаться от поездок в Каталонию, так как власти этой северной провинции Испании призвали своих жителей оставаться дома. Растет количество случаев заболевания COVID-19 и в Германии. Это связывают с тем, что многие граждане рванули в долгожданные отпуска. И вот в то время, когда весь мир вовсю борется с инфекцией, Северная Корея заявила о возможном первом случае заражения. Якобы человек с подозрением на коронавирус незаконно пересек демаркационную линию между Югом и Севером. Ким Чен Ын принял решение полностью закрыть город Кэсон из-за вероятного случая COVID-19. Тем не менее, в Южной Корее заражение перебежчика отрицают. Как заявили в Сеуле, он не значился ни как носитель COVID-19, ни как лицо, контактировавшее с заболевшими.

Лилия Акиньшина, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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