У Трампа появилось основание ввести армию в Портленд

Полиция квалифицировала беспорядки как мятеж

По меньшей мере один человек погиб во время протестов в американском Остине. Погромы и беспорядки под лозунгами борьбы с расизмом не прекращаются во многих американских городах.

В Портленде уже 58 дней подряд осаждают здания госструктур, сейчас в центре протестов - федеральный суд, передает "ТВ Центр". Демонстранты не оставляют попыток его поджечь. Очередное наступление толпы федеральные силовики остановили с помощью слезоточивого газа.

По данным СМИ, полиция Портленда и Сиэтла классифицировала непрекращающиеся столкновения как мятеж - это даёт президенту США Дональду Трампу основание привлечь армию.

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