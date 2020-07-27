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Жители Перми выстроились в живую цепь для спасения тонущей женщины (видео)

09:32
  • понедельник
  • 27 июля 2020

Женщина заплыла на середину Камы, не рассчитав силы

В Перми женщина заплыла на середину реки и, не рассчитав силы, начала тонуть. На помощь поспешил прохожий, он помог ей добраться до берега.  Однако из-за скользких бетонных плит выбраться из водоема они никак не могли.

На берегу было много отдыхающих - они выстроились цепочкой, взялись за руки и помогли пострадавшей и ее спасителю подняться. На месте женщине оказали первую помощь, сейчас она в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Видео с места происшествия публикует "ТВ Центр".

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