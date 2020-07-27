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Как в России отметили День ВМФ

09:17
  • понедельник
  • 27 июля 2020

Главный морской парад прошел в Санкт-Петербурге

Грандиозный салют поздно вечером завершил торжества в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Зрители собирались на набережных, мостах, а ещё на  катерах и теплоходах. Двенадцать орудий дивизиона Петропавловской крепости дали 30 залпов. Салют продолжался 10 минут, три тысячи фейерверков разрывались в небе под крики "ура". По традиции в честь праздника зажгли огни на Ростральных колоннах, а Дворцовый мост подсветили в цвета триколора.

Грандиозные парады по случаю Дня ВМФ состоялись на Камчатке и в Приморье. Впервые в новейшей истории Тихоокеанского флота смотр кораблей прошёл в акватории бухты Золотой Рог во Владивостоке. В строю - 7 кораблей основных классов. Во главе – флагман, ракетный крейсер "Варяг". А во время воздушной части в небе над Амурским заливом авиагруппа "Русские витязи" показала фигуры высшего пилотажа.

На Камчатке в параде приняли участие 25 кораблей, катеров и судов обеспечения. В ходе военно-спортивного праздника зрителям показали торпедную атаку и действия моряков во время освобождения судна, захваченного условными террористами.

В Севастополе в парадной линии были представлены 9 кораблей. Впервые после ремонта в смотре участвовал ракетный крейсер "Москва". Для зрителей подготовили и красочную историческую часть. За торжествами с трибуны наблюдали Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев.

Впервые в истории военно-морской парад состоялся в дагестанском Каспийске. Экипажи нескольких кораблей провели морской бой с условным противником. Рабочий буксир оказал помощь в тушении пожара. А десантные катера штурмовали береговую охрану противника и заняли господствующую высоту. В воздух поднялась авиация.

Подробности – в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Матвея Шестакова.

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