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Китай официально закрыл генконсульство США в Чэнду

08:38
  • понедельник
  • 27 июля 2020

Американский флаг сняли с флагштока

Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу.
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"27 июля в 10:00 (5:00 по мск – прим. ред.) генеральное консульство США в Чэнду закрылось в соответствии с требованием китайской стороны", - сообщили в МИД КНР.

Все дипломаты уже покинули здание, американский флаг сняли с флагштока. После этого представители компетентных органов Китая вошли на территорию учреждения через главные ворота и приняли его в свое ведение, пишет РИА Новости. 

Консульство США в Чэнду было открыто в 1985 году в стратегически важном месте. Оно отвечало за юго-запад КНР и было там единственным американским представительством.

Ранее США закрыли китайское генконсульство в Хьюстоне, объяснив это необходимостью обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.

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