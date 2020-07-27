ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Выяснилась неожиданная польза "перекуров" на работе

08:49
  • понедельник
  • 27 июля 2020

Это никак не связано с никотиновой зависимостью

Эксперт в области корпоративной культуры Ольга Черкашина заявила, что небольшие перерывы во время работы стимулируют работу мозга, улучшают отношения в коллективе и хорошо влияют на производительность труда. 

Россияне назвали самые неприятные качества своих коллег
"Создайте чат для котиков": что делать, если на удаленке заскучал по коллегам

Перерывы в 5-10 минут принято называть coffee break или "перекурами". И совсем не обязательно, чтобы в это время работник пил кофе или курил. Главное - отвлечься от работы и отдохнуть. 

"Мы делаем "перекур" для того, чтобы наша производительность повышалась, и чтобы нам было комфортнее и удобнее работать в этом коллективе. Во время перекура мы можем обсудить какие-то моменты, и это способствует тому, чтобы всем вместе нам становилось лучше. Также на "перекурах" бывает открытый разговор руководства и коллектива", - сказала Черкашина radiosputnik.ria.ru

При этом она подчеркнула, что неформальная коммуникация в основном полезна представителям творческих профессий и тем, кто занимается интеллектуальным трудом. "Если речь про конвейер, то свободный перекур на конвейере вещь практически невозможная", - отметила Ольга Черкашина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Офис
Офис
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.