Выяснилась неожиданная польза "перекуров" на работе

Это никак не связано с никотиновой зависимостью

Эксперт в области корпоративной культуры Ольга Черкашина заявила, что небольшие перерывы во время работы стимулируют работу мозга, улучшают отношения в коллективе и хорошо влияют на производительность труда.

Перерывы в 5-10 минут принято называть coffee break или "перекурами". И совсем не обязательно, чтобы в это время работник пил кофе или курил. Главное - отвлечься от работы и отдохнуть.

"Мы делаем "перекур" для того, чтобы наша производительность повышалась, и чтобы нам было комфортнее и удобнее работать в этом коллективе. Во время перекура мы можем обсудить какие-то моменты, и это способствует тому, чтобы всем вместе нам становилось лучше. Также на "перекурах" бывает открытый разговор руководства и коллектива", - сказала Черкашина radiosputnik.ria.ru.

При этом она подчеркнула, что неформальная коммуникация в основном полезна представителям творческих профессий и тем, кто занимается интеллектуальным трудом. "Если речь про конвейер, то свободный перекур на конвейере вещь практически невозможная", - отметила Ольга Черкашина.

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