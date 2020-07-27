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Раскрыт секрет правильного хранения хлеба

09:24
  • понедельник
  • 27 июля 2020

Грибку - бой!

Специалисты Роскачества посоветовали хранить хлеб в бумаге или под полотенцем. Таким образом можно избежать возникновения плесени. 
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Как передает ТАСС, хлеб должен находиться в темном и сухом месте. Идеальные параметры - 20-25 градусов тепла, влажность воздуха 70%. Не стоит хранить хлеб у плиты или на подоконнике. Если он будет лежать на солнце в полимерной упаковке, где образовывается конденсат, то быстро испортится. Хлебобулочные изделия можно класть в хлебницу, тканевый мешок и холодильник.

Нарезанный и упакованный хлеб быстрее пропадает, поскольку при нарезке вырастает площадь поверхности, на которой возникает плесень. Колония одноклеточного грибка может появляться на хлебе в период от 24 до 40 часов. Многое зависит не только от способа хранения, но и от состава изделия. Например, хлеб из муки грубого помола хранится дольше. 

В Роскачестве отметили, что хлеб с плесенью есть опасно. Даже если срезать ту часть, которую покрывает белый налет. Плесневелые грибы могут вызывать аспергиллез, бронхиальную астму и аллергию, предупредили эксперты.

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