В Британии оценили мощь российского флота

И вспомнили о своем былом величии

День ВМФ России, который прошел накануне, продемонстрировал миру растущую мощь своей армии.

На этом обратило внимание британская газета Daily Mail. По мнению авторов статьи, в последние годы Россия уделила большое внимание модернизации оружия. Помимо этого, президент России Владимир Путин анонсировал вхождение в состав ВМФ еще 40 новых кораблей, а также усиление флота гиперзвуковым оружием.

Многие пользователи в комментариях восхитились флотом и вспомнили, что у Великобритании тоже когда-то было такое величие.

26 июля в Санкт-Петербурге, Североморске, Владивостоке, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Петропавловске-Камчатском и порту Тартус в Сирии состоялись военно-морские парады в честь Дня ВМФ.

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