Внедорожник протаранил магазин на Кубани (видео)

Пострадал ребенок

На Кубани произошло крупное ДТП с участием внедорожника, передает "ТВ Центр". Там на полном ходу огромный джип протаранил супермаркет. В этот момент на его пути оказался мальчик. Ребенка завалило стеллажами, а стеклом, которое отлетело от двери, сильно порезало ногу.

Как уточнили в ГИБДД, водитель не вписался в поворот, когда направлялся на парковку. От медицинского освидетельствования мужчина отказался. Ребенку оказали помощь в больнице, и сейчас он уже дома.

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