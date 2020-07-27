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Московские врачи вылечили почти 175 тыс. пациентов с коронавирусом

09:39
  • понедельник
  • 27 июля 2020

За сутки выздоровели 264 пациента

В Москве с начала пандемии вылечились 174 тысячи 985 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 264 пациента.

За сутки число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 4 398 до 4 411. За сутки скончались 13 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Всего в столице выявлено 237 947 случаев заражения COVID-19.

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