Тренер рассказала о пользе бега в борьбе с вирусами

Достаточно уделять этому упражнению 30-60 минут в день

Бег является отличным способом профилактики заражения вирусами.

Об этом агентству "Москва" сообщила тренер организации "Беговое сообщество" Светлана Уварова.

Ежедневный бег продолжительностью 30-60 минут улучшает легочные функции организма и повышает иммунитет. При отсутствии противопоказаний, можно разнообразить беговые упражнения дыхательными тренажерами.

"Если у вас была интенсивная длительная тренировка больше двух часов, марафон, ультрамарафон, трейл или другие соревнования, обязательно дайте организму восстановиться и тщательнее соблюдайте меры предосторожности", - отметила Уварова.

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