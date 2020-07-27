ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России ужесточили наказание за нелегальный техосмотр

10:04
  • понедельник
  • 27 июля 2020

За это можно сесть с тюрьму

C 27 июля в России вводится уголовная ответственность за проведение техосмотра без аккредитации в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра ТС.
Госдума разрешила приобретать полис ОСАГО без техосмотра

Нарушителям закона грозит штраф до 300 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет. Альтернатива штрафу - обязательные работы на срок до 480 часов или арест до шести месяцев. 

Руководитель экспертного центра "Деловой России" Екатерина Авдеева отметила, что нововведение призвано повысить качество товаров и услуг, а не усложнить жизнь бизнесменам. 

"Уголовная ответственность, конечно же, должна быть. Но, во-первых, важно, чтобы было разграничение реальной общественной опасности или риска ее наступления и формального вменения состава без учета того, что некоторые элементы преступления могут практически отсутствовать", - цитирует Авдееву ТАСС

Во-вторых, продолжила эксперт, должна быть возможность привлечь нарушителя к административной ответственности. Это снизит нагрузку на следственные органы и даст нарушителю шанс исправиться, считает Екатерина Авдеева.

Как передает РИА Новости, ужесточение наказания за нелегальный техосмотр связано с тем, что в силу вступили поправки к статье 171 УК. Теперь в список незаконного предпринимательства попадает работа операторов ТО без аккредитации в случаях причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству, а также в случаях, связанных "с извлечением крупного дохода".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Техосмотр автомобиля
Техосмотр автомобиля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.