В России ужесточили наказание за нелегальный техосмотр

За это можно сесть с тюрьму

C 27 июля в России вводится уголовная ответственность за проведение техосмотра без аккредитации в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра ТС.

Нарушителям закона грозит штраф до 300 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет. Альтернатива штрафу - обязательные работы на срок до 480 часов или арест до шести месяцев.

Руководитель экспертного центра "Деловой России" Екатерина Авдеева отметила, что нововведение призвано повысить качество товаров и услуг, а не усложнить жизнь бизнесменам.

"Уголовная ответственность, конечно же, должна быть. Но, во-первых, важно, чтобы было разграничение реальной общественной опасности или риска ее наступления и формального вменения состава без учета того, что некоторые элементы преступления могут практически отсутствовать", - цитирует Авдееву ТАСС.

Во-вторых, продолжила эксперт, должна быть возможность привлечь нарушителя к административной ответственности. Это снизит нагрузку на следственные органы и даст нарушителю шанс исправиться, считает Екатерина Авдеева.

Как передает РИА Новости, ужесточение наказания за нелегальный техосмотр связано с тем, что в силу вступили поправки к статье 171 УК. Теперь в список незаконного предпринимательства попадает работа операторов ТО без аккредитации в случаях причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству, а также в случаях, связанных "с извлечением крупного дохода".

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