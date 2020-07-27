Еще одна московская больница возвращается к обычному режиму работы

К плановому приему вернулась уже 21 больница

Два корпуса городской клинической больницы №24 в Москве вернутся к оказанию плановой и экстренной медицинской помощи. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Для пациентов будет подготовлено порядка 540 стационарных коек.

В штабе отметили, что с начала пандемии 24-я больница приняла почти 2,6 тысячи пациентов. В связи с тем, что число новых заболевших снижается, стационар может вернуться к плановому приему.

"Весь медицинский персонал больницы №24 прошел тестирование на коронавирусную инфекцию, и в будущем сотрудники будут проходить исследования на COVID-19 еженедельно. В соответствии с временным стандартом койки в палатах установлены с увеличенными расстоянием. В помещениях предусмотрено дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха", - добавили в штабе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"