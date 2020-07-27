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Кадыров назвал себя достойным Нобелевской премии

10:11
  • понедельник
  • 27 июля 2020

Главу Чечни нужно не наказывать, а награждать

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что достоин Нобелевской премии за борьбу с терроризмом в Республике.

Чеченский лидер отметил, что, в отличие от американцев, преуспел в этом деле и поэтому санкции Вашингтона в отношении него – несправедливость.

"Мы остановили войну, уничтожили международный терроризм. Нобелевскую премию мне надо дать за победу над терроризмом, а они, наоборот, меня под санкции. Несправедливо!", - заявил Кадыров в эфире телеканала "Россия 1" (цитата по "Интерфаксу").

Глава Чечни добавил, что США по сей день не могут справиться с терроризмом на Ближнем Востоке.

"Благодаря президенту Владимиру Путину навели порядок, мирно живем, развиваемся. В Афганистане, Ливии каждый день убивают людей под их руководством, Сирия, Ирак <…> Кто хозяин всего этого?", - заметил Кадыров.

20 июля Государственный департамент США внес главу Чеченской республики Рамзана Кадырова в "черный список" лиц, которые якобы причастны к нарушению прав человека.

В ответ на решение Вашингтона Кадыров опубликовал в своем telegram-канале фотографию с пулеметами и оставил подпись: "Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!"

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