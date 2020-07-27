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Раскрыт гонорар Аллы Пугачевой за частное выступление

10:33
  • понедельник
  • 27 июля 2020

За последние 20 лет ее гонорар вырос в 10 раз

Певица Алла Пугачева просит за частное выступление 350 тысяч евро (около 29 миллионов рублей), за последние 20 лет ее гонорар вырос в 10 раз. Об этом заявил генеральный директор компании "Ру-концерт" Евгений Морозов.

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"Я тут интересный прайс нашел 1998 года. Докризисный. Гонорар Аллы Пугачевой в то время составлял 25 тысяч долларов. София Ротару стоила 17 тысяч долларов", - рассказал промоутер в беседе с kp.ru ("Комсомольской правдой").

По словам Морозова, сейчас люди неохотно приглашают звезд на корпоративы, поэтому артисты либо будут вынуждены опустить гонорары, либо просидеть без работы полтора года.

Ранее "Комсомолка" уже писала о гонорарах Пугачевой. Тогда издание сообщило, что за новогоднее выступление Примадонна может потребовать 300 тысяч евро.

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