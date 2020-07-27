В России за сутки выявили 5635 новых заболевших коронавирусом

Скончались 85 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 5635 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 818120.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 694. В Подмосковье заболели еще 139 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 85 человек с коронавирусом. Из них 13 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 13354 человека.

Вылечились от коронавируса 3079 человек, в том числе в Москве - 264. Общее число выздоровевших достигло 603329.

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