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"Красавец растет": сына Фриске увидели с новой "мамой"

10:51
  • понедельник
  • 27 июля 2020

Шепелев привел их на ТВ

Телеведущий Дмитрий Шепелев взял на съемки новой передачи свою семью - сына Платона, гражданскую жену Екатерину Тулупову и ее дочку Ладу. 

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Как пишет starhit.ru, Шепелев стал вести семейное шоу "Ты как я", куда звезды приходят вместе с детьми. Участники программы играют, проходят конкурсы, выполняют разные задания. 

Недавно шоумен привел на работу свою семью. Они были там в качестве зрителей. "Все в студии ахнули, как малыш стал похож на маму - Жанну Фриске. Чем старше становится, тем больше проступают ее черты. Даже мимика! Такой красавец растет", - рассказал о семилетнем Платоне собеседник портала. 

Пока Дмитрий Шепелев работал в кадре, Тулупова присматривала за детьми. Во время перерыва малыши бегали по съемочному павильону, сообщил источник. 

Шепелев еще не комментировал информацию о новой программе. В последнее время он перестал пользоваться соцсетями. Его последний пост в Instagram датируется 22 мая. С чем связано такое длительное молчание, никто не знает. Поклонники пишут, что скучают по фото и видео знаменитости. 

Напомним, что Платон родился в 2013 году. Через два года Жанна Фриске умерла от рака. 

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