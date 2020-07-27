"Красавец растет": сына Фриске увидели с новой "мамой"

Шепелев привел их на ТВ

Телеведущий Дмитрий Шепелев взял на съемки новой передачи свою семью - сына Платона, гражданскую жену Екатерину Тулупову и ее дочку Ладу.

Как пишет starhit.ru, Шепелев стал вести семейное шоу "Ты как я", куда звезды приходят вместе с детьми. Участники программы играют, проходят конкурсы, выполняют разные задания.

Недавно шоумен привел на работу свою семью. Они были там в качестве зрителей. "Все в студии ахнули, как малыш стал похож на маму - Жанну Фриске. Чем старше становится, тем больше проступают ее черты. Даже мимика! Такой красавец растет", - рассказал о семилетнем Платоне собеседник портала.

Пока Дмитрий Шепелев работал в кадре, Тулупова присматривала за детьми. Во время перерыва малыши бегали по съемочному павильону, сообщил источник.

Шепелев еще не комментировал информацию о новой программе. В последнее время он перестал пользоваться соцсетями. Его последний пост в Instagram датируется 22 мая. С чем связано такое длительное молчание, никто не знает. Поклонники пишут, что скучают по фото и видео знаменитости.

Напомним, что Платон родился в 2013 году. Через два года Жанна Фриске умерла от рака.

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