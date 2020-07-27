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Цена золота обновила исторический максимум

10:41
  • понедельник
  • 27 июля 2020

Это произошло из-за COVID-19 и ухудшения американо-китайских отношений

Цена золота выросла на 1,9% и достигла 1 935 долларов за тройскую унцию.

Это наивысшая стоимость металла за всю историю торгов. Последний раз цена поднималась выше 1 910 долларов за унцию в сентябре 2011 года.

В свою очередь, серебро выросло в цене до 23,405 доллара за унцию, передает РИА Новости.

Как сообщает РБК, спрос на золото растет из-за ухудшения отношений между США и Китаем, а также из-за опасений замедления темпов роста мировой экономики на фоне коронавируса. Ряд аналитиков предполагают, что стоимость унции золота может достигнуть две тысячи долларов.

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