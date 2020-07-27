Запад усилит давление на Зеленского из-за ситуации на Донбассе

Европа устала слушать заверения Киева о том, что во всем виновата Москва

В Донбассе с полуночи вступил в силу всеобъемлющий режим прекращения огня. Обе стороны конфликта обязались полностью прекратить обстрелы, а также наступательные действия. Вдоль линии разграничения запрещено размещать боевую технику и беспилотники. Договориться о перемирии удалось на заседании Контактной группы, которое состоялось на прошлой неделе.

Мира хотят жители поселков и городов по обе стороны границы, но о надеждах, что стрельбы больше не будет, люди пока говорят со сдержанным оптимизмом.

- Все хотят мира, дети растут, будущего хотим своим детям и внукам.

Объявленный режим прекращения огня в Донбассе действует с полуночи. И пока вдоль линии соприкосновения тихо.

"Военнослужащие понимают и поддерживают принятое Контактной группой решение о бессрочном перемирии", - заявил Денис Синенков, начальник Народной милиции ДНР.

Последний раз стороны конфликта договаривались о перемирии больше года назад. Но оно практически не действовало. Украина регулярно нарушала режим прекращения огня. И таких эпизодов, как заявляют в Донецке, более 4 тысяч. Новое соглашение принципиально отличается по целому ряду пунктов. Например, запрещено проводить разведку, использовать беспилотники, снайперов и тяжелое вооружение в поселках. И никакие другие приказы, включая секретные, военные не имеют права исполнять.

"Тот документ, который был подписан, как раз и дает всем показать свою политическую волю, у нас в Украине такая политическая воля действительно есть", - заявил Андрей Таран, министр обороны Украины.

Впрочем, именно политическую волю, чтобы остановить гражданскую войну, Зеленский еще ни разу не продемонстрировал жителям Донецка и Луганска. В том, что президент Украины идет на этот шаг, считают политологи, есть совсем другие причины. По мнению экспертов, этого от Зеленского уже жестко потребовали Франция и Германия. Европа просто устала слушать объяснения и заверения из Киева о том, что во всем виноваты Москва и сепаратисты.

"Запад в это не верит, он видит, что стреляют обе стороны, причем жертв среди гражданского населения с той стороны больше. Из-за этого давление на Украину, внешнее давление в части реализации мирных соглашений, усиливается и будет усиливаться", - прокомментировал политолог Руслан Бортник.

Накануне Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину. Он рассказал о деталях соглашения. В Кремле желание Киева остановить столкновения одобрили. И напомнили, как важно в принципе следовать минским договоренностям. Поддержали решение конфликтующих сторон и в ОБСЕ.

"Это соглашение - важный шаг на пути к полному, продолжительному и всеобъемлющему прекращению огня, а также выполнению одного из главных решений саммита в "нормандском формате" в Париже. Столь ожидаемое действительное прекращение огня также безусловно облегчило бы тяготы гражданского населения в зоне конфликта", - заявил Эди Рама, председатель ОБСЕ.

Объявленный режим прекращения огня возмутил "Европейскую солидарность" Петра Порошенко. Он сегодня собирает очередной митинг протеста. И конечно, аффилированных с ним радикалов. И те, и другие в унисон кричат о предательстве национальных интересов и капитуляции. Ветераны АТО обещают Зеленскому подтянуть танки и артиллерию.

"Мы хотим, чтобы президент знал, что наше терпение подошло к концу, не обольщайтесь и не смотрите, что нас мало, нам есть, что взять в руки", - сказал ветеран АТО.

Впрочем, многие эксперты считают, что режим прекращения огня - шаг скорее технический, чем политический. Неизвестно, как долго будут исполнять приказ Зеленского ВСУ. Общий смысл позиции военных примерно такой - мы сразу начнём стрелять, как только политикам надоесть играть в мир. Ну, или политикам надоест играть в мир, когда мы начнём стрелять.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"