В Приморье нарастили производство морепродуктов

Трепангов стали впервые выращивать без помощи китайских технологий

На морских огородах Приморья в этом году в полтора раза увеличили производство деликатесов. Мидий, морской капусты, гребешков. А трепангов стали впервые выращивать без помощи китайских технологий. На предприятии созданы "тепличные" условия. Специалисты следят за температурой воды и яркостью освещения. Через некоторое время моллюсков выпустят в открытый морской бассейн.

Подробности смотрите в репортаже Анны Пешехоновой.

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