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В Подмосковье стартовала вторая смена "Территории смыслов"

12:05
  • понедельник
  • 27 июля 2020

На форум приехали сто участников, большинство следит за происходящим онлайн

В Подмосковье стартовала вторая смена всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов". Она получила название "Гражданское общество".

Мероприятие проводится под эгидой президентской платформы "Россия - страна возможностей". В этом году оно проходит в новом формате, отмечает "ТВ Центр". На форум приехали сто участников, большинство же следит за происходящим в режиме онлайн. В программе - выступления политиков и общественных деятелей. А в рамках грантового конкурса молодёжных инициатив выберут лучшие проекты, представленные участниками.  Впереди ещё четыре тематические смены.

"Я желаю вам, чтобы вы смогли получше узнать друг друга.  У вас сейчас есть уникальная возможность начать строить свою социальную сеть и вкладывать в самих себя и в друг друга. И еще я очень дорожу "Территорией смыслов", потому что она сближает нашу гигантскую страну. Это место, где можно встретить своего коллегу от Калининграда до Владивостока", - заявила проректор ВШЭ Валерия Касамара.

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