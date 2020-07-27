В Подмосковье стартовала вторая смена "Территории смыслов"

На форум приехали сто участников, большинство следит за происходящим онлайн

В Подмосковье стартовала вторая смена всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов". Она получила название "Гражданское общество".

Мероприятие проводится под эгидой президентской платформы "Россия - страна возможностей". В этом году оно проходит в новом формате, отмечает "ТВ Центр". На форум приехали сто участников, большинство же следит за происходящим в режиме онлайн. В программе - выступления политиков и общественных деятелей. А в рамках грантового конкурса молодёжных инициатив выберут лучшие проекты, представленные участниками. Впереди ещё четыре тематические смены.

"Я желаю вам, чтобы вы смогли получше узнать друг друга. У вас сейчас есть уникальная возможность начать строить свою социальную сеть и вкладывать в самих себя и в друг друга. И еще я очень дорожу "Территорией смыслов", потому что она сближает нашу гигантскую страну. Это место, где можно встретить своего коллегу от Калининграда до Владивостока", - заявила проректор ВШЭ Валерия Касамара.

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