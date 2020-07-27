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В Новокузнецке улицы ушли под воду (видео)

12:00
  • понедельник
  • 27 июля 2020

Ливень, гроза и ураган обрушились на город внезапно

Сибирь - во власти непогоды. Стихия бушует в нескольких регионах - от востока до запада.  В Иркутской области после сильных дождей в ряде районов введён режим ЧС. А по Новокузнецку пронёсся ураган с ливнем и грозой. Улицы ушли под воду, повалены деревья, повреждены автомобили.

Жители Новокузнецка вглядываются в происходящее за окном. Силуэты соседних домов едва просматриваются сквозь пелену дождя. Ливень, гроза и ураган обрушились на город внезапно, после нескольких засушливых дней. Улицы, дворы и дороги мгновенно подтопило.

Шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду снёс рекламные щиты и оборвал провода. Несколько районов остались без света. Шторм повалил и старые тополя. Деревья рухнули на припаркованные машины - водителям теперь придётся ремонтировать смятые крыши и менять стёкла.

На кадрах из Иркутской области – тоже подтопления. Этим утром в селе Баяндай и ещё в трёх населённых пунктах ввели режим ЧС. Ливень, прошедший накануне, подтопил десятки домов. Несколько строений остались без крыш - их сорвал сильный ветер.

Подробности смотрите в репортаже Кристины Мамиконян.

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