Мишустин объявил о начале эксперимента во всех регионах России

Речь идет о досудебном обжаловании проверок

Михаил Мишустин подписал постановление, которое даст дополнительные возможности для трудоустройства граждан. Об этом глава правительства заявил на совещании с вице-премьерами.

Поддержку окажут женщинам с детьми до трёх лет и пожилым людям, которые хотят повысить квалификацию или пройти переобучение в рамках национального проекта "Демография". Как отметил премьер, организацией таких образовательных программ занимаются сотрудники службы занятости в регионах. До этого дня они не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии преподавателям. Благодаря постановлению, это изменится. В ходе совещания Михаил Мишустин также сообщил о начале эксперимента, в рамках которого можно будет оспаривать решения о назначении проверок для бизнеса, передает "ТВ Центр".

"В августе во всех регионах России начнётся эксперимент, в ходе которого бизнес и граждане через личный кабинет на портале "Госуслуг" смогут обжаловать надзорное решение в досудебном порядке. В том числе оспорить назначение плановой или внеплановой проверки бездействия должностных лиц. В эксперименте участвуют МЧС, Росздравнадзор и речь идёт о контроле за качеством лекарств и медицинской помощи, а также о надзоре в области пожарной и промышленной безопасности, надёжности объектов энергетики, гидротехнических сооружений. Это важно для развития сервисной модели контрольно-надзорной деятельности", - заявил Михаил Мишустин, председатель правительства.

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