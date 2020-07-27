Мятеж в США: улицы американских городов превратились в поле боя

Протестующие крушат всё на своем пути

Массовые беспорядки в Соединенных Штатах. В поле боя превратились улицы Окленда, Сиэтла, Денвера, Портленда. Кажется, уже никто и не помнит, за что борется. Происходящее власти уже назвали мятежом. Протестующие крушат всё на своем пути и нападают на полицейских. В ход идут петарды, камни и бутылки. Подстрекают толпу радикальные группировки.

Центр Портленда словно иллюстрация к фильму про апокалипсис. Это уже не мирный протест, а практически уличные бои без правил. Выживут сильнейшие и самые подготовленные. В руках у погромщиков петарды, камни и бутылки - всё это летит в правоохранителей. Даже перестрелка с силовиками - уже привычная картина современных Штатов. Те, у кого оружия нет, закупились лазерными указками и слепят полицейских издалека. Толпу в ответ разгоняют слезоточивым газом. Клубы едкого дыма накрывают центральные кварталы.

Атмосфера накалена не то, что до предела - протестующие уже переступили все возможные грани дозволенного. Всё что сейчас происходит в Портленде, полиция классифицирует одним понятным словом - мятеж. В толпе развивается перевёрнутый американский флаг, как символ того, что происходящее в стране давно встало с ног на голову. Мирный протест против злоупотребления властью полицейскими перерос в хаос. Мятежники, вооружившись циркулярными пилами, насильно расправляются с железным забором. Цель - захватить здание местного федерального суда.

В толпе много так называемых подстрекателей, в частности, представители движения антифа. Это они первыми сносят заборы под радостный гул толпы. То, что большинство присутствующих вообще не понимает, за что они борются, понятно исходя из беседы с протестующими. Никто уже и не помнит ни про пресловутое движение БЛМ, ни про полицейское насилие.

Волна протестов с каждым днём накрывает всё больше американских городов, никаких "отливов" явно не прогнозируется. Следующей негласной столицей заокеанского протестного движения может стать Чикаго. Там уже готовы встречать федеральные войска во всеоружии. Терпеть людей в камуфляже в городе не намерены, заявляет мэр Лори Лайтфут - первая чернокожая женщина-трансгендер в американской политике.

"Во-первых, я не допущу, чтобы в Чикаго пришли федеральные войска! И точка! Любые войска - это непосредственно военное вмешательство. В Чикаго в таких радикальных мерах нет необходимости! Я лично разговаривала с представителями федеральных властей здесь в Чикаго и в Вашингтоне и дала чётко понять, что в нашем городе не нужны никакие федеральные или любые другие силовики без опознавательных знаков!", - заявила она.

Дональд Трамп в себе уверен на все 100%. В каждом интервью заявляет, что держит всё под контролем. Впрочем, политика нынешней администрации Белого дома всё больше отходит от эталонной американской демократии. Пряник сменяется жёстким кнутом.

"Все эти так называемые "протестующие" на самом деле анархисты, ненавидящие нашу страну! А Джо Байден защищает всех этих мафиозных радикалов, называя их "мирными протестующими"! Он просто слишком слаб!" – заявил Трамп.

Свою мысль президент подкрепляет видеороликом. На кадрах - смонтированная подборка примеров уличной вакханалии с редкими перебивками на недоумённое лицо оппонента-демократа Джо Байдена. Беспорядки в собственной стране Трамп явно рассматривает, как неплохой способ в преддверии выборов заработать себе в копилку как можно больше очков, представ перед публикой в роли сильного лидера, способного взять ситуацию под жесткий контроль. На кону - возможность сесть в президентское кресло ещё на 4 года.

Александра Сергомасова, Александр Ковалёв. "ТВ Центр".

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