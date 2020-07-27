Установлена польза арбуза для похудения

Худеть можно вкусно

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, что арбузы снижают аппетит и помогают при похудении.

По словам врача, арбуз заполняет желудок большим объемом жидкости. Из-за этого чувство голода притупляется. Арбуз может быть полезной и низкокалорийной альтернативой сладостям.

При этом Виктор Тутельян призвал не переедать арбузов. "В арбузе содержится много сахара - от пяти до 10 граммов на 100 граммов мякоти. Это, во-первых, избыточная нагрузка на поджелудочную железу. Во-вторых, его бесконтрольное употребление может привести к лишнему весу", - цитирует его news.ru.

Взрослым рекомендуется зараз съедать не более 400-500 граммов арбуза, а детям - 300-400 граммов.

Арбуз весьма полезен для здоровья. В нем есть бета-каротин, витамины B5, A и B6, кремний, кальций, магний, калий, натрий, железо, цинк и фосфор, аминокислота лизин и фолиевая кислота. Арбуз снимает отеки и насыщает организм влагой.

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