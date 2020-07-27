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Пенсионерке проломили череп на северо-востоке Москвы

11:30
  • понедельник
  • 27 июля 2020

Женщина в больнице, преступника ищут

В Москве неизвестный напал на пенсионерку и проломил ей череп.

ЧП произошло в Ярославском районе столицы. Из квартиры госпитализировали 76-летнюю женщину с открытой черепно-мозговой травмой. У пострадавшей зафиксировали перелом костей основания черепа и ушиб головного мозга.

Об обстоятельствах происшествия врачи доложили в полицию. На данный момент правоохранительные органы выясняют подробности инцидента, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

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