Собянин отменил проведение кадастровой оценки недвижимости в этом году

Москвичи и бизнес сэкономят на налогах на недвижимость около 4 млрд рублей

Правительство Москвы не будет проводить кадастровую оценку жилой и коммерческой недвижимости в 2020 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте. По его словам, для расчета размеров налога на недвижимость по-прежнему будет применяться кадастровая стоимость 2018 года.

"Почему я принял это решение? Закон позволяет проводить кадастровую оценку с периодичностью от двух до пяти лет, но - внимание - по состоянию на 1 января. То есть в кадастровой оценке 2020 году невозможно учесть влияние пандемии COVID-19, о которой 1 января еще никто и не слышал", - пояснил мэр.

Согласно предварительным расчетам, по результатам оценки 2020 года кадастровая стоимость недви­жимости должна была увеличиться примерно на 3%. Вместе с этим выросли бы и налоги на квартиры, офисы, магазины и другую недвижимость. По словам Собянина, кадастровая стоимость на 1 января не имеет ничего общего с "реальной ситуацией на постковидном рынке недвижимости", кроме того, неизвестно, как рынок отреагирует на пандемию.

"И уж точно ни у кого сейчас нет лишних денег, чтобы платить выросший налог. Поэтому кадастровой оценки в этом году не будет, а платить налоги на недвижимость за 2021 год граждане и бизнес будут по кадастровой стоимости 2018 года", - написал мэр, добавив, что экономия составит от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.

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