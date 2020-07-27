"Не хочу так выглядеть в 55": Постаревшая Моника Белуччи ужаснула россиянок

Девушки дали звезде пару советов

В Сети появились фотографии, запечатлевшие 55-летнюю актрису Монику Беллуччи на улицах Парижа.

Звезду итальянского кинематографа заметили в черном платье, с черной сумкой и с пучком на голове. Многие подписчики с досадой отметили, что Беллуччи очень постарела.

"Она красива, но потерять такую красоту, что была в молодости, это больно. Словно исчезает шедевр", - отметила cher_nyavs_kaya.

"Блин, красивая была, конечно, но не хочу так выглядеть в 55 ...(( все-таки надо ухаживать за лицом", - посоветовала lika_nilson.

"Ей вроде не 70 лет, почему все лицо в морщинах?",- задалась вопросом madina.makhmudova.

Другие, наоборот, отметили, что актриса достойно принимает старость и является доказательством того, что это можно делать красиво.

"Думаю, она не обязана выглядеть на 20 только потому, что этого кто-то требует. Все мы стареем по-разному. Она красиво стареет", -написала azharaiy.

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