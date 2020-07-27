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Депутат МГД Александр Семенников: НКО социальной направленности получат поддержку

11:36
  • понедельник
  • 27 июля 2020

Во время пандемии многим из них не хватало средств даже на аренду помещений

Депутаты Мосгордумы обсудили проблемы некоммерческих организаций социальной направленности после пандемии COVID-19. У НКО нет коммерческой составляющей, чтобы получить доход, а во время пандемии резко снизилось количество взносов и возможности для "очной работы".

Как рассказал депутат Александр Семенников, в качестве  структуры, организующей сбор информации  о нуждающихся в помощи, выступил  московский актив партии "Единая  Россия". Список нуждающихся в помощи НКО также формирует правительство Москвы. Чаще всего организациям не хватает средств на аренду помещений и город готов оказать такую помощь, сказал Семенников. Сейчас идет сбор заявок на участие в программе, предусматривающей безвозмездную аренду приспособленных помещений на три года.

"Москва предоставит 50 помещений общей площадью почти 11 тысяч кв. м.  Подать заявку могут НКО, которые оказывают социальные услуги, не имеют существенных долгов перед государством и работают в столице более двух лет. Заявки принимают до 10 августа, после пройдет отбор, а уже в октябре 20 организаций получат офисы. Остальные 30 смогут перебраться в новые помещения в декабре", - рассказал он в интервью "Аргументам и фактам".

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