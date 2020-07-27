Чемпион мира по биатлону Шипулин и его семья заболели COVID-19

Жену пришлось госпитализировать

Чемпион мира 2017 года по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин и его родные заболели коронавирусом.

Шипулин рассказал, что его супруга Луиза вместе с двумя детьми и мамой отдыхали в Сочи. Звезда биатлона приезжал к ним на выходные.

Недавно у шестимесячной дочери Шипулина поднялась температура - до 39 градусов. Потом заболели остальные члены семьи, включая Шипулина. COVID-19 обнаружили у всех, за исключением пятилетнего сына спортсмена.

"Мира [дочь], я и теща переносим болезнь в легкой форме, Луизу госпитализировали. Очень надеюсь, все восстановимся быстро. А пока находимся на самоизоляции", - написал Антон Шипулин в Instagram.

Шипулин рассказал, что сейчас российские курорты переполнены. При это мало кто помнит о необходимости соблюдать социальную дистанцию.

"Поэтому если вы решили отдохнуть на море, то будьте в 10 раз внимательнее и осторожнее. А вообще лучше побыть дома. Берегите себя!" - призвал Шипулин, опубликовав видео из кареты скорой помощи.

Антон Шипулин завершил спортивную карьеру в 2018 году. Ему 32 года. В 2010 году он стал бронзовым призером Олимпийских игр, а в 2017 году - чемпионом мира. У него также есть три серебряные и три бронзовые медали мировых первенств.

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