"Я давно хотел все поменять": Тимати объяснил свой уход из Black Star

Теперь он не отвечает за деятельность одноименного лейбла

Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из группы компаний Black Star. Он был одним из ее основателей.

Тимати заявил, что компания Black Star сфокусировалась на "оборотах, статистике и прочей бюрократии", без которой не может существовать ни одна крупная фирма. "Ребята хотят быть "Гуглом", "Верджином", "Амазоном" в своем деле, а мне скорее ближе концепция Илона Макса, если вы понимаете о чем я", - написал музыкант в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

Он заявил, что отныне Тимати является независимым агентом, который больше не отвечает за деятельность музыкального лейбла Black Star.

При этом рэпер сохранил свои доли в сети ресторанов и картинге Black Star. Он будет управлять барбершопом, тату-салоном и фитнес-клубом, которые работают под вывеской Black Star.

"Я давно хотел все поменять, стартануть с чистого листа, что ли, хотя мой лист уже никогда не будет чистым. Меня ждут большие перемены, и от этого ощущается долгожданный, волнующий трепет. Я люблю вызовы судьбы, именно они не дают закостенеть и заставляют нас держать мышцы согретыми, растянутыми и в тонусе для любого вида флекса", - заявил Тимати.

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