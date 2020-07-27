В Чите подросток прикурил от свечи в церкви ради лайков (видео)

Им заинтересовалась полиция

Полиция в Чите начала проверку после появления в Сети видео, где подросток прикуривает сигарету от свечи в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей матери.

На ролике можно заметить, как двое парней заходят в собор. Один из них крестится перед иконой, а затем прикуривает от свечки и затягивается. Его напарник в это время снял процесс на камеру и выложил видео в социальных сетях Instagram и TikTok, видимо, намереваясь собрать большое количество лайков.

На данный момент подростков еще не нашли. В свою очередь следователи начали собственную проверку по статье "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих".

Глава Забайкальской митрополии, митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий сообщил, что поступок подростков его огорчает, но он готов к личной встрече с ребятами и их родителями.

"Нужно понять причины, по которым дети решились на такой поступок", - сказал архипастырь.

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